В Китае завершается строительство самого высокого моста на Земле

18:57 2025-04-07
В Китае завершается строительство самого высокого моста на Земле

Мост через Большой каньон Хуацзян в провинции Гуйчжоу планируется запустить уже в июне 2025-го года.

Работы по возведению самого высокого в мире моста вышли в Китае на завершающую стадию. 

Длина сооружения - почти 3 километра. Мост расположен на высоте 625 метров над уровнем моря. А длина самого большого из пролетов - 1420 метров. Это считается самым высоким показателем для мостов в гористой местности.

Стальной подвесной мост полностью спроектирован и построен силами китайских специалистов. При его строительстве также использовались произведенные исключительно в КНР стройматериалы.

Провинцию Гуйчжоу отличает большое количество гор и ущелий. За последние полвека тут было построено 30 тысяч мостов, в их числе есть 100 самых высоких мостов в мире.

Новый мост через каньон Хуацзян позволит значительно сократить время пересечения ущелья. Если на это сейчас необходимо 70 минут, то с открытием моста автомобили будут преодолевать его за одну минуту.

Инга Райтова
19:37

Инга Райтова

Бомбу периода Второй мировой войны британец превратил в холодильник для пива
Бомбу периода Второй мировой войны британец превратил в холодильник для пива 11-килограммовый корпус авиабомбы 40-х годов Росс Миллер обнаружил во время стрижки газона в своем саду.
Инга Райтова
17:44

Инга Райтова

Ученые из Швейцарии смогли разгадать тайну перевала Дятлова
Ученые из Швейцарии смогли разгадать тайну перевала Дятлова Для проверки своей гипотезы они разработали симуляцию, которая основана на метеорологических данных в день трагедии.
Инга Райтова
17:23

Инга Райтова

Акции Tesla рухнули ниже низкого уровня
Акции Tesla рухнули ниже низкого уровня Всего 3 недели назад министр торговли США Говард Лютник заявлял, что представить падение акций этой компании ниже 235 долларов не представляется возможным.
Инга Райтова
17:01

Инга Райтова

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач снялся в реалити-шоу
Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач снялся в реалити-шоу Игроки днем объединяются для прохождения испытаний, чтобы заработать деньги в общий банк, а вечером выбирают, кто сегодня покинет шоу.
Инга Райтова
16:45

Инга Райтова

В Приморье обнаружили подлодку, пропавшую в годы Великой Отечественной
В Приморье обнаружили подлодку, пропавшую в годы Великой Отечественной Cвязь с этой субмариной была утрачена еще в далеком августе 1941-го, на борту находился экипаж из 22 человек.
Новости СМИ2