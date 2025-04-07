В Китае завершается строительство самого высокого моста на Земле

Работы по возведению самого высокого в мире моста вышли в Китае на завершающую стадию.

Длина сооружения - почти 3 километра. Мост расположен на высоте 625 метров над уровнем моря. А длина самого большого из пролетов - 1420 метров. Это считается самым высоким показателем для мостов в гористой местности.

Стальной подвесной мост полностью спроектирован и построен силами китайских специалистов. При его строительстве также использовались произведенные исключительно в КНР стройматериалы.

Провинцию Гуйчжоу отличает большое количество гор и ущелий. За последние полвека тут было построено 30 тысяч мостов, в их числе есть 100 самых высоких мостов в мире.

Новый мост через каньон Хуацзян позволит значительно сократить время пересечения ущелья. Если на это сейчас необходимо 70 минут, то с открытием моста автомобили будут преодолевать его за одну минуту.