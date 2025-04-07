Бомбу периода Второй мировой войны британец превратил в холодильник для пива

Как оказалось, о зарытом металлическом предмете предыдущие владельцы дома знали, однако ошибочно считали его частью водопровода.

России, внимательно осмотрев находку, заметил ударный капсюль и дату «1940» и вызвал полицию.

На место прибыли специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Тщательно осмотрев его, эксперты установили, что это на самом деле авиабомба, но без взрывчатого вещества. Опасности она не представляла.

Завершив проверку, саперы вернули корпус владельцу. И Росс нашел находке оригинальное применение.

«Я ее отполирую и буду использовать, как охладитель для пива: просто положу внутрь лед и бутылки», – решил мужчина.