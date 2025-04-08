Чье сердце в банке на рабочем столе хранил легендарный советских кардиолог Алмазов

В кабинете выдающегося советского врача-кардиолога, академика Владимира Алмазова, на столе стояла склянка с заспиртованным сердцем. Историю этого сердца знал каждый студент.

В самом начале 50-х Алмазов учился в Первом медицинском институте в Москве. В клинику института в это время поступила молодая пациентка с подострым септическим эндокардитом. Это заболевание и сегодня дает большой процент смертности, а тогда и подавно.

Девушку считали безнадeжной: у нее держалась температура под 40 градусов, сердце отказывало. Без особых результатов пациентку осматривали ведущие профессора и с ними - интерны. В числе практикантов был и одногруппник Владимира Андреевича, очень талантливый и внимательный студент.

Он не предложил некого революционного метода лечения эндокардита, оа просто влюбился: девушка была симпатичной. Стал наведываться в палату каждый день, носил цветы. Умирающая тоже его полюбила. И - стала потихоньку выздоравливать.

Они поженились, у них родились дети. А на свою серебряную свадьбу позвали лечивших девушку врачей.

А когда спустя много лет та умирала, свое сердце завещала Первому медицинскому институту. Чтобы все помнили: больное сердце лечится любящим сердцем.