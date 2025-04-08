Как фашисты в годы Великой Отечественной организовали жуткий «забег смерти», в котором не могло быть победителя

16:56 2025-04-08
Как фашисты в годы Великой Отечественной организовали жуткий «забег смерти», в котором не могло быть победителя

О преступлениях нацистов написано много, их преступления бесчеловечны, но некоторые еще поражают и цинизмом.

Комендант концлагеря Црвени Крст возле сербского города Ниш зимой 1942 года решил расширить свои владения. Для этого надо было с одной стороны лагеря снести существующие ограждения и перенести их дальше.

Многие узники, едва было отключено напряжение и демонтированы секции забора, бросились бежать.

В тот день 50 человек погибли, но почти 100 удалось благополучно оторваться от погони и спрятаться в горах. Нацисты были в ярости и выместили злобу на тех, кто остался в лагере.

Кроме избиений, пыток и убийств комендант решил организовать… соревнования по бегу. Он объявил заключенным, что главным призом будет свобода.

Желающих бежать нашлось немало. Но люди не знали, какая их ждет участь.

Забег смерти» прошел 12 мая 1942 года. Комендант выдал участникам обувь и цинично пожелал удачи. Изможденные люди бежали со всех сил, но падали без сил, и охранники лагеря сразу расстреливали тех, кто не смог встать.

До финиша добрались немногие. Но и они, и даже победитель «забега смерти» ни единого шанса не имели.

После завершения забега всем выжившим участникам стало очень плохо, и они один за другим стали умирать в муках. Комендант приказал насыпать в выданную обувь мышьяк. Яд проник через поры кожи в кровь и убил всех до единого.

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