На дорогах Австралии тестируют уникальную светящуюся разметку

17:16 2025-04-08
На дорогах Австралии тестируют уникальную светящуюся разметку

Необычная разметка в штате Виктория будет видна в темноте благодаря фотолюминесцентному покрытию.

Светящаяся разметка - часть большой программы, призванной повысить безопасность на дорогах штата.

Власти страны выделили на нее 245 миллионов австралийских долларов.

Четыре миллиона из них потрачено на более качественные дорожные световозвращатели, разметку, а также - тактильную плитку со светодиодной подсветкой перед пешеходными переходами.

При этом саму разметку полностью переделывать не придётся: люминесцентное покрытие наносят поверх краски.

Судя по снимкам тестового участка, с наступлением темноты оно светится очень ярко. 

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