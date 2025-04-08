На дорогах Австралии тестируют уникальную светящуюся разметку

Светящаяся разметка - часть большой программы, призванной повысить безопасность на дорогах штата.

Власти страны выделили на нее 245 миллионов австралийских долларов.

Четыре миллиона из них потрачено на более качественные дорожные световозвращатели, разметку, а также - тактильную плитку со светодиодной подсветкой перед пешеходными переходами.

При этом саму разметку полностью переделывать не придётся: люминесцентное покрытие наносят поверх краски.

Судя по снимкам тестового участка, с наступлением темноты оно светится очень ярко.