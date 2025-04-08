В США хотят оспорить смертельный приговор преступнику из-за его ожирения

17:30 2025-04-08
В США хотят оспорить смертельный приговор преступнику из-за его ожирения

48-летнего Майкла Энтони Танзи должны казнить в штате Флорида почти через четверть века после страшного преступления, совершённого в Майами.

Адвокаты, представители религиозных организаций, активисты утверждают, что смертная казнь в его случае - жестокое и необычное наказание из-за телосложения мужчины, вес которого составляет 173 килограмма.

Как сообщают СМИ, Танзи признался в похищении, насилии и убийстве 49-летней Джанет Акоста в 2000 году. 

По мнению адвокатов Танзи, из-за хронических заболеваний и веса преступника смертельная инъекция для него будет опасной и мучительной. Но Верховный суд Флориды отклонил их доводы, назвав «необоснованными и несвоевременными».

Суд аргументировал тем, что штат уже не раз утверждал протокол с применением смертельного препарата. И ранее аналогичные аргументы (на основе ожирения или трудностей с внутривенными процедурами) уже отклонялись.

Осуждённый в 2003 году мужчина утверждает, что полностью раскаивается в содеянном. 

Флорида занимает в США первое место по количеству оправданных заключённых после вынесения смертного приговора. Это также один из немногих американских штатов, где смертная казнь применяется до сих пор.

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