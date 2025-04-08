Ученые создали противозачаточные таблетки для мужчин

Испытания первого безгормонального контрацептива для мужчин YCT-529 завершили ученые из Университета Миннесоты вместе с компанией YourChoice Therapeutics.

В экспериментах на животных тестовые исследования показали отличные результаты.

Препарат блокирует витамин А, который влияет на выработку сперматозоидов, но при этом не затрагивает тестостерон.

Это делает его уникальным, потому что сегодня все существующие контрацептивы для мужчин требуют или физического воздействия, или вмешательства в репродуктивную систему хирургическим путем.

На данный момент средство проходит клинические испытания на людях. Если все пойдёт по плану, ответственность мужчин за предохранение может скоро выйти на новый уровень.