Пропавшая кошка через 16 лет вернулась к своему хозяину

17:52 2025-04-08
Пропавшая кошка через 16 лет вернулась к своему хозяину

Трехлетняя Саншайн бенгальской породы в 2009 году вышла из дома хозяина Карла Пуллена в Уэлвин-Гарден-Сити в Британии погулять, но так и не вернулась обратно.

В безуспешных попытках ее найти, Карл развесил листовки, но это не помогло. Мужчина в конце концов признал поражение и на следующий год переехал жить в другое графство.

Каково было удивление и потрясение Карла, когда через 16 лет, в марте 2025 года, ему позвонил незнакомый ветеринар. Он спросил, имеется ли у него кошка по имени Саншайн. Врач рассказал, что ему принесли бродячее животное, но кошка оказалась чипирована, и он по чипу нашел Карла.

«Я был просто ошеломлен, я просто не ожидал увидеть ее опять, особенно спустя столько времени», - признался Карл.

Где все это время была Саншайн, неизвестно. Сейчас кошке 19 лет, и она весит всего два килограмма.

«Приятно получить ее назад. А также - знать, что у нее теперь будет хороший конец жизни, — говорит Карл. — Может, она не проживет с нами долго, однако она сможет получить хорошую пенсию».

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