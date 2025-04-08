Пропавшая кошка через 16 лет вернулась к своему хозяину

В безуспешных попытках ее найти, Карл развесил листовки, но это не помогло. Мужчина в конце концов признал поражение и на следующий год переехал жить в другое графство.

Каково было удивление и потрясение Карла, когда через 16 лет, в марте 2025 года, ему позвонил незнакомый ветеринар. Он спросил, имеется ли у него кошка по имени Саншайн. Врач рассказал, что ему принесли бродячее животное, но кошка оказалась чипирована, и он по чипу нашел Карла.

«Я был просто ошеломлен, я просто не ожидал увидеть ее опять, особенно спустя столько времени», - признался Карл.

Где все это время была Саншайн, неизвестно. Сейчас кошке 19 лет, и она весит всего два килограмма.

«Приятно получить ее назад. А также - знать, что у нее теперь будет хороший конец жизни, — говорит Карл. — Может, она не проживет с нами долго, однако она сможет получить хорошую пенсию».