Картина художника Пита Мондриана провисела вверх ногами 77 лет

18:04 2025-04-08
Картина художника Пита Мондриана провисела вверх ногами 77 лет

Тем не менее, работу будут показывать публике, не переворачивая обратно, потому что это может нарушить целостность полотна.

Картина «New York City I» была написана нидерландским художником-модернистом Питом Мондриана в 1941-м году.

Она 77 лет провисела в различных музеях мира вверх ногами - начиная с момента, когда впервые была выставлена ​​на обозрение в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1945-м году.

В 2022-м году куратор Сюзанна Майер-Бюзер начала готовить новую выставку, посвященную Мондриану. В процессе исследования творчества художника Майер-Бюзер заметила особенности картины, из которых стало понятно, что полотно висит вверх ногами.

На картине - абстракция на тему пейзажа Нью-Йорка, на холст наклеены цветные ленты. Куратор заявила, что сторона, где ленты расположены друг к другу более близко, должна находиться вверху - как темное небо.

К слову, именно так работа и была изображена на фотомастерской Мондриана, которая была сделана вскоре после его смерти и опубликована в американском журнале Town and Country в 1944-м. 

Картина не подписана художником. Возможно, он не считал ее законченной. Истину по расположению подписи было бы установить проще.

Она добавила: «Если перевернуть полотно вверх дном, то сила тяготения все на нем изображенное потянет вслед за собой. И теперь это часть истории картины».

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