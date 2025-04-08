Картина художника Пита Мондриана провисела вверх ногами 77 лет

Картина «New York City I» была написана нидерландским художником-модернистом Питом Мондриана в 1941-м году.

Она 77 лет провисела в различных музеях мира вверх ногами - начиная с момента, когда впервые была выставлена ​​на обозрение в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1945-м году.

В 2022-м году куратор Сюзанна Майер-Бюзер начала готовить новую выставку, посвященную Мондриану. В процессе исследования творчества художника Майер-Бюзер заметила особенности картины, из которых стало понятно, что полотно висит вверх ногами.

На картине - абстракция на тему пейзажа Нью-Йорка, на холст наклеены цветные ленты. Куратор заявила, что сторона, где ленты расположены друг к другу более близко, должна находиться вверху - как темное небо.

К слову, именно так работа и была изображена на фотомастерской Мондриана, которая была сделана вскоре после его смерти и опубликована в американском журнале Town and Country в 1944-м.

Картина не подписана художником. Возможно, он не считал ее законченной. Истину по расположению подписи было бы установить проще.

Она добавила: «Если перевернуть полотно вверх дном, то сила тяготения все на нем изображенное потянет вслед за собой. И теперь это часть истории картины».