У легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки белорусские корни

В начале ХХ столетия вместе с женой Анной и сыном Зиновием он отправился в Канаду из Гродненской губернии. В новой стране семья переселенцев занялась фермерством.

Анна вскоре вернулась на малую родину, а Терентий остался в Канаде и женился на украинке Марии.

Во время Первой мировой войны дед будущей звезды хоккея служил в канадской армии.

В 1938-м году у пары родился сын Уолтер – будущий отец Уэйна Гретцки. По словам Уэйна, он был любимым внуком дедушки и отвечал ему взаимностью. Хокей он тоже впервые увидел по телевизору в доме деда, это и стало отсчетом его будущей карьеры.

Один из самых именитых спортсменов XX века в 1978-1988 годах играл за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли.

В 2010-м году в Минске на Матче звезд КХЛ Гретцки был почетным гостем. Журналисты организовали ему встречу с внучкой Терентия Галиной Солдатенковой, которая жила в городе Свислочь.