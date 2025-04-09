Китайские внедорожники Great Wall продаваться будут в комплекте с роботами-собаками

09:07 2025-04-09
Китайские внедорожники Great Wall продаваться будут в комплекте с роботами-собаками

О стратегическом партнерстве с китайским разработчиком робототехники Unitree, объявила компания Great Wall Motor.

Первым шагом в деле сотрудничества станет оснащение роботами-собаками внедорожников GWM.

Такой тандем, считают специалисты, позволит использовать робота для перевозки грузов, охраны или сопровождения. А также - для участия в исследовательских экспедициях.

Соглашение в целом предусматривает совместную работу над новыми технологиями, обмен опытом и интеграцию платформ.

На фоне впечатляющего роста прибыли GWM (80,76 процентов), считают компании, партнерство сторон может стать очень важным шагом в развитии инновационных решений для эксплуатации Great Wall Motor в экстремальных условиях.

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