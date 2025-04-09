Из колонии вышел российский актер Михаил Ефремов и выехал в Москву

По словам адвоката артиста Юрия Падалко, он уже направился в Москву, к месту своей регистрации.

В заключении Ефремов находился с 18 октября 2020 года, он провел в колонии почти 4 с половиной года из назначенного ему срока в 7 с половиной лет.

Актера осудили за то, что 8 июня 2020 года в Москве, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee он пересек двойную сплошную линию и врезался в фургон «Лада». Курьер Сергей Захаров, управлявший фургоном, погиб.

После освобождения по решению суда Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган, а также не менять постоянного места жительства.

Нарушение общественного порядка либо невыполнение возложенных обязанностей могут стать причиной отмены условно-досрочного освобождения актера.