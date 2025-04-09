Россиянина депортировали из Таиланда за частое использование опции бордер-ран

Туриста из Приморья депортировали из Таиланда за "злоупотребление" «бордер-раном». Но в официальной версии утверждается, что у мужчины было недостаточно средств с собой.

Молодой человек со своей семьей часто летает в Таиланд и проводит в этой стране много времени. По существующим нормам, российский турист может прожить в королевстве 60-ти дней без оформления визы.

Пребывание больше такого срока считается нелегальным и влечет за собой депортацию. Но на правительственном уровне есть опция – «бордер-ран». Такая услуга позволяет туристу за некую сумму продлить штамп пребывания еще на 2 месяца, с формальным пересечением границы и без оформления визы.

Выехав из Таиланда в середине марта, мужчина решил вернуться в королевство в начале апреля и пробыть там около месяца. Он летел в Таиланд с пересадкой через Китай.

По словам туриста, ранее он дважды пользовался услугой «бордер-ран» и в совокупности жил в Таиланде по полгода. Ранее никаких проблем при пересечении границ не возникало.

Но на этот раз сотрудники таможенной службы на Пхукете отказали ему во въезде в страну и передали в руки сотрудников авиакомпании. Те закрыли россиянина в маленькой комнате для содержания нарушителей на стуки. За это ему пришлось заплатить 1700 батт.

«Вместе со мной там сидели четверо граждан Китая, гражданин Кореи и испанец, у которого оказался просрочен», – поделился он своими впечатлениями.