Россиянина депортировали из Таиланда за частое использование опции бордер-ран

Туриста из Приморья депортировали из Таиланда за "злоупотребление" «бордер-раном». Но в официальной версии утверждается, что у мужчины было недостаточно средств с собой.
Молодой человек со своей семьей часто летает в Таиланд и проводит в этой стране много времени. По существующим нормам, российский турист может прожить в королевстве 60-ти дней без оформления визы.
Пребывание больше такого срока считается нелегальным и влечет за собой депортацию. Но на правительственном уровне есть опция – «бордер-ран». Такая услуга позволяет туристу за некую сумму продлить штамп пребывания еще на 2 месяца, с формальным пересечением границы и без оформления визы.
Выехав из Таиланда в середине марта, мужчина решил вернуться в королевство в начале апреля и пробыть там около месяца. Он летел в Таиланд с пересадкой через Китай.
По словам туриста, ранее он дважды пользовался услугой «бордер-ран» и в совокупности жил в Таиланде по полгода. Ранее никаких проблем при пересечении границ не возникало.
Но на этот раз сотрудники таможенной службы на Пхукете отказали ему во въезде в страну и передали в руки сотрудников авиакомпании. Те закрыли россиянина в маленькой комнате для содержания нарушителей на стуки. За это ему пришлось заплатить 1700 батт.
«Вместе со мной там сидели четверо граждан Китая, гражданин Кореи и испанец, у которого оказался просрочен», – поделился он своими впечатлениями.
Молодой человек купил обратные билеты во Владивосток через Шанхай, потому что по правилам депортации билет назад должен быть той же авиакомпании и в ту же страну, откуда прибыл турист.
Но в Шанхае его ждал новый сюрприз. Сотрудники аэропорта заявили, что он должен купить билет в Москву. После небольшого диалога недовольные сотрудники все же пошли ему навстречу. Но поставили условие: все 25 часов до вылета он должен сидеть на лавочке, за оградительной лентой, под присмотром одного из сотрудников.
Официально въезд в Таиланд для мужчины не закрыт. И он планирует через некоторое время вновь вернуться в королевство.