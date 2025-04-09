Новые фото затонувшего «Титаника» раскрыли детали его крушения

10:22 2025-04-09
Новые фото затонувшего «Титаника» раскрыли детали его крушения

Причиной крушения лайнера могло стать всего только шестисекундное столкновение, а также пробоины примерно с лист бумаги формата А4.

Эксперты компании Magellan Ltd, специализирующейся на глубоководном картографировании, сделали снимки «Титаника» на глубине около 4 тысяч метров под поверхностью океана с новых ракурсов.

Новые фото впервые раскрыли гибель лайнера в мельчайших подробностях. Руководитель исследования Джом-Ки Пайка из Университетского колледжа Лондона утверждает, что «Титаник» только слегка задел айсберг.

Однако этого хватило, чтобы на корабле остались пробоины с лист бумаги формата А4, которые были разбросаны по шести отсекам вдоль узкой части корпуса. Вода медленно, но проникла во все отверстия, и в итоге затопила все отсеки.

Цифровая съемка помогла иначе взглянуть на котельную, находившуюся рядом с местом, где корпус раскололся на две части. Некоторые из котлов вогнуты, что говорит о том, что они работали, когда погружались в ледяную воду.

Сканирование показало, что клапан в открытом положении. Это значит, что пар поступал в систему выработки электроэнергии «Титаника» и команда отважных инженеров до конца боролась за то, чтобы на корабле был свет.

Загружая уголь в печи, возглавляемая инженером Джозефом Беллом команда работала, чтобы поддерживать освещение. Они все погибли во время катастрофы, но их героические действия помогли спасти много жизней, дав экипажу время на то, чтобы безопасно спустить спасательные шлюпки.

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