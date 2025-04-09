Ученые установили, что ибупрофен и парацетамол уничтожают сперматозоиды

11:58 2025-04-09
Ученые установили, что ибупрофен и парацетамол уничтожают сперматозоиды

Высокие дозы парацетамола способны накапливаться в организме и оказывать на него токсическое воздействие.

Исследования подтверждают, что количество сперматозоидов у сильного пола во всем мире неуклонно снижается. Только за одно поколение этот показатель сократился на 60 процентов.

Если до двухтысячных годов ученые заявляли о снижении мужской фертильности на 1 процент в год, то в последнее время темпы удвоились.

По мнению ученых Университета Брунеля в Лондоне, неожиданной причиной такой ситуации может быть прием популярного обезболивающего парацетамола. Схожие проблемы вызывает и ибупрофен.

Исследование показало: из-за частого приема таких препаратов падает качество спермы. При ежегодном падении фертильности хотя бы на 1 процент, уже лет через 50 ситуация может стать критической.

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