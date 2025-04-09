Отказавшихся уезжать мигрантов в США хотят штрафовать на тысячу долларов в день

12:06 2025-04-09
Отказавшихся уезжать мигрантов в США хотят штрафовать на тысячу долларов в день

Применяться штрафы будут на основании закона 1996 года, который впервые был использован в 2018 году, в период первого президентского правления Трампа.

Администрация Дональда Трампа планирует ввести штрафы до 998 долларов в день для мигрантов, которые получили приказ о депортации, но не покинули территорию страны.

Правительство, кроме того, рассматривает возможность изъятия имущества у людей, которые не смогут или не захотят платить. 

Под действие новых санкций могут подпасть 1,4 миллиона человек, в отношении которых суды уже вынесли решение о депортации из США. Особенно сильно ударят штрафы по семьям с низким доходом.

Под удар попадают и «домохозяйства смешанного статуса», где с нелегалами проживают граждане США либо обладатели вида на жительство. По оценкам правозащитной организации FWD.us, подобных домохозяйств в стране более 10 миллионов.

Точная дата старта применения таких штрафов пока не объявлена.

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