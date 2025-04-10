Водитель и его четыре подельника украли у предприятия более 16 500 литров топлива

12:20 2025-04-10
Водитель и его четыре подельника украли у предприятия более 16 500 литров топлива

Два нарушителя закона ответят за это по уголовной статье, а три скупщика смогли избежать наказания, попав под амнистию.

Водителя директора одной из строительных компаний Гомеля обвиняют в масштабной краже топлива. Он украл более 9 тысяч литров бензина и 7,6тысячи литров дизельного топлива общей стоимостью 33 тысячи рублей.

Под уголовное преследование попали также четверо скупщиков этого топлива, но они по делу проходят, как подельники. 

Водитель, как установило следствие, сливал топливо в течение 5 лет. Мужчина искусственно создавал излишки бензина и дизтоплива, которые выделялись для эксплуатации закрепленных за ним автомобилей Nissan X-Trail и Hyundai H1.

Он вносил в путевые листы ложные сведения б объеме заправленного ГСМ, его расходе, маршрутах передвижения и пробеге машин. А также накручивал показания спидометра. Излишки использовал для заправки своего личного автомобиля и транспорта знакомых.

Используя топливные карты предприятия, водитель нелегально наполнял баки и канистры. Доверял своим «покупателям» и, как правило, одну из карт передавал для самостоятельной заправки. Расчет проходил при возврате карты. Подельники, довольные низкой ценой, чаще всего рассчитывались наличными.

Махинации топливных нелегалов установили сотрудники ОБЭП Центрального района Гомеля.

Водитель возместил ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. В счет возмещения ущерба следствием, кроме того, наложен арест на имущество водителя и одного из подельников - на сумму 22 тысячи рублей.

«Проведены внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Установлен низкий контроль за учетом получения, расходования и списания ГСМ со стороны должностных лиц. В адрес руководства организации внесено представление, направленное на устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений», – говорится в сообщении УСК по Гомельской области.

Водителя будут судить по ч. 3 ст. 211 (присвоение и растрата имущества в крупном размере) УК Беларуси.

Одному из подельников-покупателей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 211 (присвоение и растрата имущества) УК Беларуси.

В отношении трех подельников уголовное преследование прекращено по амнистии.

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