Во Вьетнаме заработал завод Lego стоимостью 1,3 млрд долларов

Фабрику по производству конструкторов открыла Lego в южной провинции Биньзыонг Вьетнама. Предприятие датской компании стало шестым предприятием в мире и вторым в Азии.
Общая сумма инвестиций в данный проект превысила 1,3 млрд долларов, на завод планируется нанять около 4 тысяч работников.
Новое предприятие призвано повысить возможности поставок продукции Lego на азиатские рынки.
Завод Lego планирует работать полностью на возобновляемой энергии. Компания на конец 2025-го года запланировала открытие центра доставки в провинции Донгнай.
Продажи Lego в 2024 году выросли на 13 процентов (10,8 млрд долларов). Это обусловлено большим спросом в Северной и Южной Америке, а также Европе и на Ближнем Востоке.