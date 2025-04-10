Во Вьетнаме заработал завод Lego стоимостью 1,3 млрд долларов

12:51 2025-04-10
Во Вьетнаме заработал завод Lego стоимостью 1,3 млрд долларов

Он задуман, как образец зеленого производства, соответствующий стратегии перехода Вьетнама на циклическую экономику.

Фабрику по производству конструкторов открыла Lego в южной провинции Биньзыонг Вьетнама. Предприятие датской компании стало шестым предприятием в мире и вторым в Азии.

Общая сумма инвестиций в данный проект превысила 1,3 млрд долларов, на завод планируется нанять около 4 тысяч работников.

Новое предприятие призвано повысить возможности поставок продукции Lego на азиатские рынки. 

Завод Lego планирует работать полностью на возобновляемой энергии. Компания на конец 2025-го года запланировала открытие центра доставки в провинции Донгнай.

Продажи Lego в 2024 году выросли на 13 процентов (10,8 млрд долларов). Это обусловлено большим спросом в Северной и Южной Америке, а также Европе и на Ближнем Востоке.

Инга Райтова
15:13

Инга Райтова

В Германии можно управлять авто голышом, а в Финляндии надо платить за музыку в салоне: какие еще есть странные правила для водителей
В Германии можно управлять авто голышом, а в Финляндии надо платить за музыку в салоне: какие еще есть странные правила для водителей У Правил дорожного движения в каждой стране есть свои особенности, при этом некоторые могут вызывать недоумение или улыбку.
Инга Райтова
14:41

Инга Райтова

Жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо за 280 тысяч долларов
Жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо за 280 тысяч долларов В хоккее принято, что, когда игрок достигает важного рубежа, его близким могут вручить подарок. И обычно это делают близкие другого именитого игрока.
Инга Райтова
14:12

Инга Райтова

В США мать обменяла свою приемную дочь на обезьянку
В США мать обменяла свою приемную дочь на обезьянку Таким образом, как считает прокуратура и подтверждают свидетели, женщина хотела расширить коллекцию экзотических животных.
Инга Райтова
13:31

Инга Райтова

Россиянина задержали в аэропорту с засушенной головой крокодила
Россиянина задержали в аэропорту с засушенной головой крокодила Житель Омска перевозил голову рептилии в своем багаже, но таможенники изъяли этот необычный груз.
Инга Райтова
13:23

Инга Райтова

Китайские автопроизводители массово закрывают в России автосалоны
Китайские автопроизводители массово закрывают в России автосалоны Свою работу прекратили 213 автосалонов китайских брендов за первые три месяца 2025-го года, что втрое больше, чем за такой же период прошлого года.
Инга Райтова
13:16

Инга Райтова

Принц Бельгии подал в суд на свое государство
Принц Бельгии подал в суд на свое государство Представитель королевской семьи потребовал для себя социальных выплат, однако суд ему отказал.
Новости СМИ2