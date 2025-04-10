Принц Бельгии подал в суд на свое государство

Иск в суд Брюсселя подал бельгийский принц Лоран, требуя от государства дополнительное финансирование.

«Когда сюда приезжает мигрант, он регистрируется, имеет на это право. Может быть, я тоже мигрант, но тот, семья которого создала это государство», — заявил член королевской семьи.

Адвокат Лорана при этом пояснил, что это дело принц инициировал не ради денег, а из принципа. Социальное обеспечение для него является законным правом каждого гражданина.

Но суд вынес решение о необоснованности иска, потому что обязанности Лорана ближе к госслужбе, а данные должности получения пособия не предполагают.

По словам адвоката, в 2024-м году принц получил из бюджета 388 тысяч евро, но только 25 процентов этой суммы пошли на личные расходы. А остальное было направлено на благотворительную деятельность, в том числе адресовано фонду животных.