Китайские автопроизводители массово закрывают в России автосалоны

13:23 2025-04-10
Китайские автопроизводители массово закрывают в России автосалоны

Свою работу прекратили 213 автосалонов китайских брендов за первые три месяца 2025-го года, что втрое больше, чем за такой же период прошлого года.

«В I квартале, в отличие от прежних двух лет, китайские салоны начали активно терять инвесторов. За три месяца закрыто 213 шоурумов - больше, чем за весь 2023-й год (187 локаций), а также и в три с лишним раза больше, чем в I -мквартале 2024-го года (67 салонов)», - говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинг».

Больше всего автосалонов закрыто производителями Bestune, Kaiyi и DFM.

В топ-10 брендов по количеству закрытий впервые вошли также Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Но, невзирая на массовый отток, ключевые китайские производители по-прежнему сохраняют лидерские позиции.

Chery продолжает лидировать в рейтинге с 206 действующими салонами, а суббренд Haval Pro расширил свою сеть до 80 точек.

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