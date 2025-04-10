Россиянина задержали в аэропорту с засушенной головой крокодила

Как сообщает Федеральная таможенная служба России, голову рептилии мужчина перевозил в багаже.

По словам туриста, он приобрел голову крокодила для личной коллекции и не знал, что такой груз надо декларировать.

Экспертиза подтвердила, что необычный багаж - настоящая голова крокодила, что подпадает под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

В отношении омича возбуждено два административных дела - за несоблюдение запретов и ограничений и за недекларирование товаров.

Мужчине грозит штраф и конфискация товара.