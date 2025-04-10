В США мать обменяла свою приемную дочь на обезьянку

70-летняя Бренда Дойч, проживающая в американском штате Миссури, ранее бывшая приемной матерью более, чем для 200 детей, предстанет перед судом.

Женщину обвиняют в жестоком обращении с детьми и создании для ребенка опасности. Поводом для возбуждения дела стали заявления, что женщина могла обменять приемную дочь на ручную обезьянку и таким образом пополнить свою коллекцию экзотических животных.

Как уточняет прокуратура, инцидент произошел в Техасе, куда Дойч отправила девочку в обмен на примата. Прокурор Майк Вуд заявил, что факт данной сделки подтвердили 2 свидетеля.

«Как невероятно бы это ни звучало, у нас уже ранее были случаи торговли людьми, потому мы относимся к этому серьезно», - подчеркнул Вуд.

Расследование выявило также системные проблемы в работе Департамента соцслужб штата Миссури.

Ведомство, по словам прокурора, могло упустить из виду признаки жестокого обращения в доме Дойч, где, судя по свидетельским показаниям, детей подвергали физическому и эмоциональному насилию.