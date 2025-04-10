В Германии можно управлять авто голышом, а в Финляндии надо платить за музыку в салоне: какие еще есть странные правила для водителей

15:13 2025-04-10
В Германии можно управлять авто голышом, а в Финляндии надо платить за музыку в салоне: какие еще есть странные правила для водителей

У Правил дорожного движения в каждой стране есть свои особенности, при этом некоторые могут вызывать недоумение или улыбку.

Например, на Кипре за рулем нельзя ни есть, ни пить, ни курить. Обе руки водитель должен держать на рулевом колесе, в обратном случае ему грозит штраф в размере около 90 долларов.

В Германии разрешается рулить обнаженным (потому что автомобиль там - частная территория. Правда, наличие обуви у водителя при всем при том - обязательное правило. А вот агрессивные жесты и нецензурные выражения недопустимы - такое нарушение закона влечет штраф до 100 евро.

В Дании перед поездкой водитель должен заглянуть под машину. Не для проверки на утечку, а на предмет того, чтобы под кузовом никого не оказалось.

В Японии водителю, обрызгавшему пешехода водой из лужи, придется раскошелиться и заплатить штраф составляет около 65 долларов. 

А в Финляндии таксисты должны платить ежегодный сбор в размере 22 евро, если желают включать музыку для пассажиров (если в салоне никого нет, то можно включать, даже если нет лицензии). Данное правило действует также для кафе и баров.

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