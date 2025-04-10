В Германии можно управлять авто голышом, а в Финляндии надо платить за музыку в салоне: какие еще есть странные правила для водителей

Например, на Кипре за рулем нельзя ни есть, ни пить, ни курить. Обе руки водитель должен держать на рулевом колесе, в обратном случае ему грозит штраф в размере около 90 долларов.

В Германии разрешается рулить обнаженным (потому что автомобиль там - частная территория. Правда, наличие обуви у водителя при всем при том - обязательное правило. А вот агрессивные жесты и нецензурные выражения недопустимы - такое нарушение закона влечет штраф до 100 евро.

В Дании перед поездкой водитель должен заглянуть под машину. Не для проверки на утечку, а на предмет того, чтобы под кузовом никого не оказалось.

В Японии водителю, обрызгавшему пешехода водой из лужи, придется раскошелиться и заплатить штраф составляет около 65 долларов.

А в Финляндии таксисты должны платить ежегодный сбор в размере 22 евро, если желают включать музыку для пассажиров (если в салоне никого нет, то можно включать, даже если нет лицензии). Данное правило действует также для кафе и баров.