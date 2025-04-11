В Голливуде сняли фильм про Путина

Съемки голливудского кинофильма о политическом восхождении Владимира Путина завершили в Латвии.
Режиссером картины выступил француз, главную роль исполнил британский актер Джуд Лоу. Фильм рассказывает про события 1990-х годов.
Власти Латвии оказали создателям ленты организационную поддержку, которая включала в том числе перекрытие улиц в центре Риги.
Согласно сюжету, Россия представлена как страна, которая после распада СССР переживает хаос.
Этот проект был подвергнут критике за тенденциозный подход к освещению истории России. Тем не менее, эксперты считают, что участие в кино известного актера может привлечь внимание зрителей.