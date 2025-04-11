Пассажиры самолета спаслись от катастрофы благодаря потным ногам

Полет проходил штатно, пока в какой-то момент пассажиры не почувствовали в салоне запах гари.

Один из пассажиров, Ричард Колвин Рид, занял место у окна. Но, когда пассажиры начали жаловаться на запах гари, стюардесса решила осмотреть борт лайнера. И обратила внимание на странного мужчину, который пытался развести огонь, поджигая спичку за спичкой.

Стюардесса сделала ему замечание и пошла дальше по салону. Однако Ричард не унимался и продолжил свои попытки. Но уже не чиркал спичкой, а пытался поджечь собственный ботинок.

Бортпроводница схватила мужчину, завязалась потасовка. Пассажира скрутили и связали.

Самолет запросил в международном аэропорту в Бостоне экстренную посадку, где сотрудники полиции штата Массачусетс взяли пассажира под стражу. И выяснили, что Рид – террорист.

Мужчина признался агентам ФБР, что лично сделал обувь, которая могла стать источником катастрофы. В кроссовках Ричарда, которые тот пытался поджечь, он спрятал около двухсот граммов взрывчатого вещества.

Саперы позже определили: сдетонировавшая бомба могла бы пробить в фюзеляже самолета дыру и привести к его падению.

4 октября 2002-го года Рид признал себя виновным по 8-ми статьям обвинения, связанным с терроризмом. Мужчину приговорили к пожизненному заключению в одной из федеральных тюрем США.

Но почему план Рида не сработал? Как оказалось, все дело в физиологии.

Ричард Рид должен был лететь в Америку 21 декабря, однако на борт его не пустили сотрудники службы безопасности аэропорта, потому что тот показался им подозрительным.

Правда, во время досмотра при пассажире ничего необычного не нашли, и Ричарду дали разрешение на вылет следующим утром. Пока мужчина ждал свой рейс, сильно нервничал и интенсивно потел. К тому же погода была слишком сырой.

Вероятнее всего, что фитиль самодельного взрывного устройства не зажегся, потому чтохозяин взрывчатых кроссовок промок.

После этого случая в аэропортах перед полетом стали требовать от пассажиров снимать обувь на толстой подошве для сканирования.