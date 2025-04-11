Китай заявил о сокращении показов американских фильмов в своей стране

Как сообщает Государственное управление по делам кинематографии КНР, причина такого решения кроется в "ошибочной практике правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая".

В документе говорится, что это "неизбежно приведет к снижению благосклонности китайской аудитории к голливудским фильмам США".

Соответственно, ведомство пообещало следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и сокращать количество импортируемых американских фильмов.

Управление при этом напомнило, что Китай - второй по величине кинорынок в мире.

"Мы придерживаемся высокого уровня открытости миру и будем представлять лучшие фильмы из большего числа стран мира, чтобы удовлетворить спрос рынка", - отмечается в заявлении.

В 2024-м году около 85 процентов фильмов, показанных в Китае, были произведены внутри страны.