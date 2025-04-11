Квартирант поселил в съёмной квартире буйвола и собаку

10:02 2025-04-11
Квартирант поселил в съёмной квартире буйвола и собаку

Хозяин жилья узнал об этом из соцсетей, куда мужчина выкладывал материалы о своей повседневной жизни.

30-летний китаец по фамилии Чен завершил карьеру спортсмена-единоборца и сегодня подрабатывает тренером. 

Средств на собственную квартиру у мужчины нет, и он снимает жилье в городе Фошаня (провинция Гуандун). Причем живет там не один: мужчина привел туда собаку и детёныша буйвола.

По словам Чена, питомцы, и особенно буйвол, учат его самодисциплине, амбициозности, а также умению никогда не сдаваться перед трудностями.

Примечательно, но владелец квартиры некое время даже не подозревал о необычном питомце своего квартиранта. 

Впрочем, арендодателя буйвол не испугал, и он разрешил оставить животное, потому что квартирант хорошо ухаживает за копытным любимцем и поддерживает в квартире порядок.

При этом сам Чен считает, что буйволу в городе не очень комфортно, и активно занимается строительством дома в деревне, чтобы переехать туда со своими четвероногими друзьями.

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