Квартирант поселил в съёмной квартире буйвола и собаку

30-летний китаец по фамилии Чен завершил карьеру спортсмена-единоборца и сегодня подрабатывает тренером.

Средств на собственную квартиру у мужчины нет, и он снимает жилье в городе Фошаня (провинция Гуандун). Причем живет там не один: мужчина привел туда собаку и детёныша буйвола.

По словам Чена, питомцы, и особенно буйвол, учат его самодисциплине, амбициозности, а также умению никогда не сдаваться перед трудностями.

Примечательно, но владелец квартиры некое время даже не подозревал о необычном питомце своего квартиранта.

Впрочем, арендодателя буйвол не испугал, и он разрешил оставить животное, потому что квартирант хорошо ухаживает за копытным любимцем и поддерживает в квартире порядок.

При этом сам Чен считает, что буйволу в городе не очень комфортно, и активно занимается строительством дома в деревне, чтобы переехать туда со своими четвероногими друзьями.