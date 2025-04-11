Кто, когда и зачем построил под Европой сеть подземных коридоров

Археологи много лет бьются над решением загадки, связанной с узкими, выдолбленными вручную тоннелями, которые встречаются по всей Европе.

Сегодня известно более 2000 подземных ходов. В Баварии их около 700, в Австрии - 500. Остальные располагаются во Франции, Британии, Чехии, Венгрии, на севере Испании.

Планировка пещер однотипна - как будто их построили по какому-то древнему СНиПу. В коридорах низкие проходы, плавные повороты, редкие маленькие камеры. Все это выдолблено в земле или камне.

Интрига и в том, что у всех коридоров только один вход и один замаскированный выход. Последний, как правило, располагается в неожиданном месте - скажем, в полу старого дома, под печкой либо у алтаря церкви. Есть тоннели, которые вообще заканчиваются тупиком.

При этом практически нигде нет артефактов, за исключением редких фрагментов керамики. По ним, а также на основе обугленных остатков факелов, эти сооружения датируют примерно X-XIII веками. Но часть исследователей утверждает, что ходы возвели около 5000 лет назад.

Есть несколько гипотез по поводу предназначения тоннелей. Версия о том, что это - тайные укрытия от набегов, популярна в Австрии.

А специалисты по эпохе Возрождения придерживаются версии культовых сооружений. По их мнению, тоннели использовались в обрядах символического возрождения либо очищения.

Некоторые ученые выдвинули гипотезу, что ходы просто планировались для строительства жилья, однако ничего не вышло.

При этом почти все тоннели так либо иначе связаны с древними поселениями.