На премии «Оскар» появится номинация для каскадеров

10:48 2025-04-11
На премии «Оскар» появится номинация для каскадеров

Престижную награду Американской киноакадемии с 2027-го года будут вручать еще и за лучшую постановку трюков.

Правила участия и голосования для получения награды в новой номинации будут объявлены на следующей церемонии.

Как известно, до этого каскадеры получали только специальные премии «Оскар».

97-я церемония вручения наград премии за заслуги в области кинематографа Американской киноакадемии состоялась 3 марта.

Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора» получил режиссер Шон Бейкер. 

В картине снялись российские актеры, в том числе Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. 

Главную роль в ленте сыграла Майки Мэдисон, которая удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль. «Анора» также завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

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