На премии «Оскар» появится номинация для каскадеров

Правила участия и голосования для получения награды в новой номинации будут объявлены на следующей церемонии.
Как известно, до этого каскадеры получали только специальные премии «Оскар».
97-я церемония вручения наград премии за заслуги в области кинематографа Американской киноакадемии состоялась 3 марта.
Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора» получил режиссер Шон Бейкер.
В картине снялись российские актеры, в том числе Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.
Главную роль в ленте сыграла Майки Мэдисон, которая удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль. «Анора» также завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».