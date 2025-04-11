В России создан уникальный препарат против рассеянного склероза

Российские ученые создали новый препарат для борьбы с рассеянным склерозом. Это аутоиммунное заболевание, поражающее нервы головного и спинного мозга.

До недавнего времени считалось, что от этого недуга невозможно избавиться окончательно. Но теперь у больных появился шанс вернуться к обычной жизни.

Работа над инновационным оригинальным генно-инженерным препаратом дивозилимаб (разработка российской компании «БИОКАД») шла 10 лет.

Вводить его достаточно раз в полгода. С 2025-го года по решению правительства препарат уже будет доступен российским пациентам с рассеянным склерозом.

По словам представителей АО «БИОКАД», через год терапии таким препаратом у пациента со системной склеродермией отмечается выраженный эффект.