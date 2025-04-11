Из-за избыточного вылова в мире стала заканчиваться скумбрия

Атлантическая скумбрия, ранее считавшаяся экологически устойчивым видом, попала в серьезную опасность.

По словам экспертов, запасы этой популярной рыбы из-за чрезмерного вылова оказались в критической точке.

В Обществе сохранения морской среды утверждают, что ряд стран с 2009 года (в том числе Исландия, Норвегия, Фарерские острова и Британия) на 5-80 процентов нарушают рекомендации по добыче рыбы.

По словам представителя организации Элис Мур, сегодня наблюдается устойчивое снижение популяции этой рыбы.

Эксперт призвала ввести ограничения на вылов. А людям вместо скумбрии посоветовала есть сельдь и сардины.