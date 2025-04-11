«Кока-Кола» украла рецепт советского «Байкала», чтобы не обанкротиться: правда или фейк?

Так ли это на самом деле? Проверить эти сведения легко. Достаточно просто загуглить. Никаких подтверждений истории об украденном рецепте вы не найдете, кроме видеосюжета в ТикТок и публикации на единственном сайте.

Других источников нет. Причем и канал пользователя с выложенным роликом (ник "Панорама") и сайт со статьей (panorama.pub) принадлежат, по всей видимости, одному владельцу.

Вот выдержка из текста на сайте:

Продажи пошли вверх, на нас дождем лились деньги, когда мы начали производство нашей газировки по новому рецепту. В супермаркетах полки с Coca-Cola пустели за считанные секунды. Мне стыдно, что нам пришлось прибегнуть к воровству, но это было залогом нашего выживания.

Автор уверяет, что это слова Джеймса Куинси, генерального директора Coca-Cola Company.

Верить этому или нет? Читаем предупреждение автора под публикацией:

Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.

Ответ очевиден: перед нами очередной фейк, и никаких рецептов компания "Кока-Кола" ни у кого не воровала.