Какие из дипломированных специалистов чаще становятся миллионерами

Если присмотреться, можно понять, что у богатых людей есть нечто общее. Кроме личных качеств - упорства, веры в себя, умении видеть перспективу и так далее - в успешном бизнесе важна также и базовая специальность.
Люди каких профессий чаще всего выбиваются в миллионеры?
Согласно статистике, лидируют в этом списке инженерные специальности. У 22 процентов миллионеров именно такое образование.
На втором месте - те, кто делает бизнес-карьеру, 18 процентов таких людей тоже стали сверхбогатыми.
Третье место (с 12 процентами миллионеров) занимает работа в сфере компьютерных наук. Ожидается, что с ИИ этот процент возрастет.
Четвертое место досталось юристом - из такой среды вышли 9 процентов миллионеров.
А замыкает топ-5 медицина - в данной отрасли насчитывается 8 процентов богатых людей.