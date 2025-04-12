Какие из дипломированных специалистов чаще становятся миллионерами

15:25 2025-04-12
Какие из дипломированных специалистов чаще становятся миллионерами

Профессии «миллионер или миллиардер» в официальном трудовом списке не значится, но при все при том эта категория граждан постоянно расширяется.

Если присмотреться, можно понять, что у богатых людей есть нечто общее. Кроме личных качеств - упорства, веры в себя, умении видеть перспективу и так далее - в успешном бизнесе важна также и базовая специальность. 

Люди каких профессий чаще всего выбиваются в миллионеры? 

Согласно статистике, лидируют в этом списке инженерные специальности. У 22 процентов миллионеров именно такое образование. 

На втором месте - те, кто делает бизнес-карьеру, 18 процентов таких людей тоже стали сверхбогатыми.

Третье место (с 12 процентами миллионеров) занимает работа в сфере компьютерных наук. Ожидается, что с ИИ этот процент возрастет. 

Четвертое место досталось юристом - из такой среды вышли 9 процентов миллионеров.

А замыкает топ-5 медицина - в данной отрасли насчитывается 8 процентов богатых людей.

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