Водитель-британец 72 года ездил без прав и страховок

15:34 2025-04-12
Водитель-британец 72 года ездил без прав и страховок

Английская полиция остановила автомобиль, которым управлял пожилой мужчина, и была в шоке от его признания.

Полиция Ноттингемшира выложила в Facebook удивительную историю местного жителя. Остановив на дороге MINI, которым управлял водитель почтенного возраста, стражи порядка узнали, что тот рулит уже 72 года, не имя при этом водительских прав и страховок.

Мужчина рассказал полицейским, что он родился в 1938 году и машины водит с 12 лет, однако никогда не сдавал на права. Примечательно, что за все это время англичанин ни разу не попадал в ДТП и не сталкивался с полисменами.

Пожилой водитель, возможно, и дальше ездил бы без прав, но дорожная камера зафиксировала, что синий хэтчбек MINI Cooper SE, которым он управлял, эксплуатируется без страховки. В связи с этим мужчину и остановили полицейские.

Машину поместили на стоянку участка, но подробности наказания пожилого водителя не сообщаются.

Полицейские в своем посте лишь напомнили, что камер фотовидеофиксации становится всё больше. И рано или поздно «поймают» они обязательно поймают каждого нарушителя, так что автолюбителям стоит убедиться, что их документы в порядке.

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