Роскомнадзор дал рекомендации тем, кто использует VPN

15:44 2025-04-12
Роскомнадзор дал рекомендации тем, кто использует VPN

Ведомство подчеркнуло, что частным российским компаниям, которые используют VPN, нужно отказаться от иностранных протоколов шифрования.

«При передаче данных рекомендуем отказаться от иностранных протоколов шифрования, которые используются в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в ведомстве допустили, что некоторые организации не смогут последовать данной рекомендации из-за технической необходимости.

Для них может быть сделано исключение, но в таком случае компания должна предоставить Роскомнадзору ряд данных: информацию об организации, протокол подключения, IP-адрес подключения и цель использования соединения.

В октябре 2024-го ведомство сообщило, что в течение года было заблокировано 197 VPN-сервисов, что на 18 процентов больше, чем в 2023-м.

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