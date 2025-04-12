Роскомнадзор дал рекомендации тем, кто использует VPN

«При передаче данных рекомендуем отказаться от иностранных протоколов шифрования, которые используются в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в ведомстве допустили, что некоторые организации не смогут последовать данной рекомендации из-за технической необходимости.

Для них может быть сделано исключение, но в таком случае компания должна предоставить Роскомнадзору ряд данных: информацию об организации, протокол подключения, IP-адрес подключения и цель использования соединения.

В октябре 2024-го ведомство сообщило, что в течение года было заблокировано 197 VPN-сервисов, что на 18 процентов больше, чем в 2023-м.