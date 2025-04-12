600 тонн iPhone доставил Apple в США из Индии специальным чартером

15:53 2025-04-12
600 тонн iPhone доставил Apple в США из Индии специальным чартером

Компания, перенося сборку техники в Индию, не просто экономит, но также переписывает правила игры в глобальной цепочке поставок.

Техногигант Apple зафрахтовал самолёт для того, чтобы перевезти в США из Индии 600 тонн новых iPhone.

Как стало известно из СМИ, в чартерный рейс загрузили около 1,5 миллиона iPhone.

Это - часть плана американской компании, наращивающей производство в Индии, по обходу введенных Дональдом Трампом пошлин.

Ставка в 54 процента на импорт из Китая, где собирались устройства, вынудила Apple искать другие альтернативы.

Спасением стала Индия. Только за последнюю неделю марта оттуда уже вылетело 5 самолётов с продукцией, включая iPhone.

Apple при этом добилась сокращения таможенных процедур в индийском аэропорту Ченнаи (штат Тамилнад) с 30-ти часов до 6-ти.

Быстрая доставка в данном случае - ключ к успеху, так как новые тарифы могут поднять цены на iPhone в США на 43 процента, и это сильно ударит по кошелькам покупателей.

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