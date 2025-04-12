Минчанин одолжил у приятелей 2 миллиона рублей и проиграл в казино

16:07 2025-04-12
Минчанин одолжил у приятелей 2 миллиона рублей и проиграл в казино

Мужчина брал эти деньги в обмен на обещания доставить в Беларусь иномарки по сходным ценам, ему поверили не менее двадцати кредиторов.

Сотрудники Московского РУВД Минска задержали 29-летнего минчанина по подозрению в мошенничестве. Мужчина занял и не вернул 2 миллиона рублей у друзей и знакомых, рассказал начальник криминальной милиции райотдела Константин Блажей.

По его словам, житель столицы убеждал людей, что берет деньги на развитие автомобильного бизнеса, но сам тратил их на ставки в казино.

"Было установлено, что мужчина предлагал приятелям открыть и совместно развивать бизнес по пригону из-за границы иномарок", –  отметил Блажей.

"Бизнесмен" брал в долг суммы от 15 до 250 тысяч рублей. По предварительным данным, за пару лет он сумел убедить не менее 20 человек.

"Принятые обязательства минчанин не исполнял и миллион рублей потратил на ставки в казино", – уточнил начальник криминальной милиции Московского района. Остальную часть полученных средств он, по принципу пирамиды, пускал на погашение кредитов и долгов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

На допросе в милиции мужчина пояснил, что у него был бизнес, однако с ним потом начались проблемы, тогда он и начал брать деньги в долг. 

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