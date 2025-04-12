Сергей Шнуров заявил о готовности платить штрафы за мат

Лидер группы «Ленинград» высказал свое мнение об идее запретить мат в России мат.

Шнуров посетовал, что в России борьба за самостоятельную русскую культуру «обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык».

По словам музыканта, он готов платить за то, чтобы сохранить то, что "объединяет многих людей нашей культуры".

«Платить, чтобы на родном мне языке говорить в полной его версии», - пообещал он.

Шнуров считает, что попытки запретить русские слова, с которыми предки нынешних россиян «терпели горести и праздновали победы» - бесполезная и самонадеянная глупость.

Сегодня за нецензурную брань в общественном месте в России можно получить штраф в размере от 500 российских (6 долларов) до 1 тысячи российских рублей (12 долларов). Либо - отправиться в спецприемник до 15 суток. Мат приравнивается к мелкому хулиганству.