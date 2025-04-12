Сергей Шнуров заявил о готовности платить штрафы за мат

17:22 2025-04-12
Сергей Шнуров заявил о готовности платить штрафы за мат

Музыкант прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Аксененко повысить штраф за мат в сети и в общественных местах до 120 долларов.

Лидер группы «Ленинград» высказал свое мнение об идее запретить мат в России мат. 

Шнуров посетовал, что в России борьба за самостоятельную русскую культуру «обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык».

По словам музыканта, он готов платить за то, чтобы сохранить то, что "объединяет многих людей нашей культуры".

«Платить, чтобы на родном мне языке говорить в полной его версии», - пообещал он.

Шнуров считает, что попытки запретить русские слова, с которыми предки нынешних россиян «терпели горести и праздновали победы» - бесполезная и самонадеянная глупость.

Сегодня за нецензурную брань в общественном месте в России можно получить штраф в размере от 500 российских (6 долларов) до 1 тысячи российских рублей (12 долларов). Либо - отправиться в спецприемник до 15 суток. Мат приравнивается к мелкому хулиганству.

Инга Райтова
18:20

Инга Райтова

Трамп решил не вводить пошлины на смартфоны
Трамп решил не вводить пошлины на смартфоны Данное решение защитит потребителей от роста цен и гарантирует выгоду таким компаниям, как Аррle и Samsung.
Инга Райтова
16:58

Инга Райтова

Александру Овечкину в честь рекорда НХЛ подарили двух козлят
Александру Овечкину в честь рекорда НХЛ подарили двух козлят Хоккеист под аплодисменты болельщиков вышел на арену, покормил из бутылочки белого и черного козлят и поделился улыбкой с тысячами фанатов.
Инга Райтова
16:48

Инга Райтова

Скульпторы соревнуются в идеях для памятника на могилу российского блогера Паши Техника
Скульпторы соревнуются в идеях для памятника на могилу российского блогера Паши Техника Идеи поступают от самых разных авторов, но близкие и друзья работу над концепцией монумента планируют развить позже.
Инга Райтова
16:27

Инга Райтова

Робот сразился с человеком на боксерском ринге
Робот сразился с человеком на боксерском ринге Пока это произошло в тестовом режиме, но в скором будущем в качестве боксеров выступят уже два гуманоида.
Инга Райтова
16:07

Инга Райтова

Минчанин одолжил у приятелей 2 миллиона рублей и проиграл в казино
Минчанин одолжил у приятелей 2 миллиона рублей и проиграл в казино Мужчина брал эти деньги в обмен на обещания доставить в Беларусь иномарки по сходным ценам, ему поверили не менее двадцати кредиторов.
Новости СМИ2