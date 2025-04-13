Белорус за границей на пару минут воспользовался роумингом, и с него списали 10 000 рублей

Житель Беларуси попал в щекотливую ситуацию за границей. По словам мужчины, он не раз пользовался услугой «Unlim за границей», которая позиционируется "как услуга, предоставляющая безлимитный интернет в ряде сетей-партнеров за рубежом без дополнительных удержаний".

И отметил, что в описании уточняется, что услуга предоставляется „без непредвиденных затрат“ и в случае подключения к сети, не являющейся партнером, интернет блокируется автоматически".

По его словам, среди стран, где она не действует, Дубай не упоминается. Но именно в этой стране и произошло нежелательное "".

8-го марта у мужчины был транзитный рейс в Дубае. И он "зашел в сеть всего на несколько минут - только, чтобы заказать цветы девушке". А по возвращении обнаружил, что баланс - в минусе на 10 000 рублей!

Молодой человек написал заявление в МТС с просьбой пересмотра суммы. Там пошли навстречу и пересчитали долг, выставив для оплаты 1500 рублей.

"МТС дополнительно в момент регистрации в сети роумингового оператора направляет СМС с условиями оказания услуг в стране пребывания. А также - делится инструкцией по отключению передачи данных во избежание непредвиденных расходов", - рассказали специалисты.

Чтобы исключить случайное использование интернета в роуминге, оператор рекомендовал при необходимости в настройках телефона отключить передачу данных в роуминге, ограничив возможность использования мобильного трафика при включенном Wi-Fi.

А еще - рекомендовали прекратить фоновое обновление приложений.

"Необходимые настройки лучше произвести заранее. Если на устройстве установлен режим автоматического выбора сети, регистрация устройства в сети оператора другой страны возможна в приграничных районах Беларуси", - отметили представители МТС.

И уточнили, что для блокировки мобильного интернета в сети в МТС существует есть услуга «Запрет на интернет-доступ в роуминге». В таком случае для абонента останутся доступными только голосовые вызовы и СМС-сообщения.