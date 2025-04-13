Москвичка Диана Багаутдинова стала лучшей сварщицей России

16:05 2025-04-13
Москвичка Диана Багаутдинова стала лучшей сварщицей России

Единственная девушка в чемпионате рабочих профессий WorldSkills дважды обошла парней, став лучшей в РФ и в Европе.

Диана Багаутдинова выбрала не самую обычную профессию. Девушка стала сварщицей, причем еще в 19 лет добилась таких высот в своем деле, к которым многие профессиональные сварщики идут годами.

Девушка призналась, что в школьные годы занималась народными танцами. А потом у нее заболели ноги, и она была вынуждена оставить это занятие.

После девятого класса москвичка поступила в колледж архитектуры и строительства, но ее специальность не была связана со сваркой: студентка училась монтажу и проектированию систем вентиляции, отопления и кондиционирования. 

А сваркой увлеклась на втором курсе во время практики. "У меня все получилось, и мне это понравилось", - призналась девушка.

Диана стала единственной девушкой-сварщицей в РФ, которая удостоилась участия в чемпионате рабочих профессий WorldSkills и дважды вышла победительницей, показав в "мужском" деле лучшие результаты, чем участники-парни. 

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