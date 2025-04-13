Певица Кэти Перри 14 апреля полетит в космос

Поп-звезда Кэти Перри 14 апреля поднимется над Землёй на ракете Blue Origin. Это будет первый в истории полностью женский суборбитальный рейс со времён Валентины Терешковой.

Певица рассказала, что хочет взять с собой «что-то живое» - быть может, растение либо символический артефакт, которые напомнят миру, «насколько драгоценна Земля». А ещё - косметичку.

«Наконец-то космос станет гламурным», - заявила певица, добавляя, что она и другие участницы миссии планируют быть при полном макияже.

Кэти рассказала, что делает «это для своей дочери Дэйзи». «Ей четыре, но она большая мечтательница. Хочу показать ей и другим детям, что мечты реальны — вне зависимости от того, откуда ты, какого ты цвета кожи, сколько у тебя денег», - признала певица.

Путешествие займёт лишь около 11 минут. Ожидается, что ракета пересечёт линию Кармана (условную границу между атмосферой и космосом) но не выйдет на орбиту. Это станет символическим, но важным шагом, особенно для женщин в науке и тех, кто просто мечтает о звёздах.

О том, что основатель Amazon и владелец Blue Origin Джефф Безос пригласил на борт Кэти Перри, стало известно ещё в феврале.

Теперь этот полёт не только технологическое достижение, но также и шоу с человеческим лицом, где макияж встретится с мечтой.