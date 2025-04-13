В китайском ресторане Испании вместо уток подавали уличных голубей

17:30 2025-04-13
В китайском ресторане Испании вместо уток подавали уличных голубей

Люди заявляют, что достаточно было пройти мимо и принюхаться, чтобы понять: с этим рестораном творится что-то очень неладное.

Обыск провела полиция в ресторане китайской кухни «JinGu», который расположен в Мадриде. И обнаружила там множество нарушений.

Как выяснилось, здесь царили грязь, тараканы и крысы. Пожарные выходы были заблокированы хламом, продукты оказались без маркировки и к тому же отвратительно пахли.

Однако одним из ужасных открытий проверяющих стали ощипанные тушки голубей. Городских птиц ловили просто на улицах и убивали, чтобы затем готовить их и подавать клиентам под видом уток.

Внимание полицейских «JinGu» привлёк после многочисленных жалоб местных граждан. Никто из жалобщиков при этом там никогда не ел.

Инга Райтова
18:22

Инга Райтова

Миллиардер Джефф Безос готовит к запуску таинственный пикап
Миллиардер Джефф Безос готовит к запуску таинственный пикап Основатель Amazon тем самым может бросить вызов владельцу Tesla Илону Маску.
Инга Райтова
18:15

Инга Райтова

Nokia разрабатывает новые кнопочные телефоны
Nokia разрабатывает новые кнопочные телефоны Это не смартфоны, а простые устройства, созданные для тех, кто предпочитают минималистичные телефоны либо ищет средства цифрового детокса.
Инга Райтова
17:59

Инга Райтова

Японец хранил тело умершей жены в морозильнике
Японец хранил тело умершей жены в морозильнике Предполагается, что женщина могла покончить жизнь самоубийством, но точная причина смерти при этом не установлена.
Инга Райтова
17:51

Инга Райтова

Бывшее дно Аральского моря поднимается каждый год
Бывшее дно Аральского моря поднимается каждый год Данный процесс продолжается с той же скоростью, с которой передвигаются тектонические плиты.
Инга Райтова
17:42

Инга Райтова

Россиян в Тунисе арестовали за картонку на окне
Россиян в Тунисе арестовали за картонку на окне Изначально одиннадцать туристов из РФ отправились в поселение Хайдра, которое находится недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники.
Новости СМИ2