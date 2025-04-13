В китайском ресторане Испании вместо уток подавали уличных голубей

Обыск провела полиция в ресторане китайской кухни «JinGu», который расположен в Мадриде. И обнаружила там множество нарушений.

Как выяснилось, здесь царили грязь, тараканы и крысы. Пожарные выходы были заблокированы хламом, продукты оказались без маркировки и к тому же отвратительно пахли.

Однако одним из ужасных открытий проверяющих стали ощипанные тушки голубей. Городских птиц ловили просто на улицах и убивали, чтобы затем готовить их и подавать клиентам под видом уток.

Внимание полицейских «JinGu» привлёк после многочисленных жалоб местных граждан. Никто из жалобщиков при этом там никогда не ел.