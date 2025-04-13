Россиян в Тунисе арестовали за картонку на окне

Россиянин побывал в тюрьме Туниса вместе с другими туристами из своей группы. Мужчина рассказал, что они были задержаны потому, что на окне вместо занавески у них была картонка.

"Мы никаких законов не нарушали... И потом уже нам сказали, в чем состоит нарушение: у нас было окно без занавески, и, чтобы не покупать новую, мы закрыли окно картоном. Кто-то из местных счел это опасным и обратился в полицию, на этом основании нас и задержали", - поделился россиянин.

Российское посольство в Тунисе ранее сообщало, что россиян удерживают в пяти пенитенциарных учреждениях страны: в тюрьмах Морнагия, Белли, Бордж Аль-Амри, Удне. Одну гражданку России содержали в женской тюрьме Манубы.

Сотрудники консульского отдела посольства навестили всех задержанных.

Они перестали выходить на связь в ноябре 2024-го года. А позже выяснилось, что их задержали местные власти. Обвинения россиянам не предъявили.

Родные и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении.

А невеста одного из задержанных направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам.