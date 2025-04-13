Россиян в Тунисе арестовали за картонку на окне

17:42 2025-04-13
Россиян в Тунисе арестовали за картонку на окне

Изначально одиннадцать туристов из РФ отправились в поселение Хайдра, которое находится недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники.

Россиянин побывал в тюрьме Туниса вместе с другими туристами из своей группы. Мужчина рассказал, что они были задержаны потому, что на окне вместо занавески у них была картонка.

"Мы никаких законов не нарушали... И потом уже нам сказали, в чем состоит нарушение: у нас было окно без занавески, и, чтобы не покупать новую, мы закрыли окно картоном. Кто-то из местных счел это опасным и обратился в полицию, на этом основании нас и задержали", - поделился россиянин.

Российское посольство в Тунисе ранее сообщало, что россиян удерживают в пяти пенитенциарных учреждениях страны: в тюрьмах Морнагия, Белли, Бордж Аль-Амри, Удне. Одну гражданку России содержали в женской тюрьме Манубы.

Сотрудники консульского отдела посольства навестили всех задержанных. 

Они перестали выходить на связь в ноябре 2024-го года. А позже выяснилось, что их задержали местные власти. Обвинения россиянам не предъявили.

Родные и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении.

А невеста одного из задержанных направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам.

Инга Райтова
18:22

Инга Райтова

Миллиардер Джефф Безос готовит к запуску таинственный пикап
Миллиардер Джефф Безос готовит к запуску таинственный пикап Основатель Amazon тем самым может бросить вызов владельцу Tesla Илону Маску.
Инга Райтова
18:15

Инга Райтова

Nokia разрабатывает новые кнопочные телефоны
Nokia разрабатывает новые кнопочные телефоны Это не смартфоны, а простые устройства, созданные для тех, кто предпочитают минималистичные телефоны либо ищет средства цифрового детокса.
Инга Райтова
17:59

Инга Райтова

Японец хранил тело умершей жены в морозильнике
Японец хранил тело умершей жены в морозильнике Предполагается, что женщина могла покончить жизнь самоубийством, но точная причина смерти при этом не установлена.
Инга Райтова
17:51

Инга Райтова

Бывшее дно Аральского моря поднимается каждый год
Бывшее дно Аральского моря поднимается каждый год Данный процесс продолжается с той же скоростью, с которой передвигаются тектонические плиты.
Инга Райтова
17:30

Инга Райтова

В китайском ресторане Испании вместо уток подавали уличных голубей
В китайском ресторане Испании вместо уток подавали уличных голубей Люди заявляют, что достаточно было пройти мимо и принюхаться, чтобы понять: с этим рестораном творится что-то очень неладное.
Новости СМИ2