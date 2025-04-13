Бывшее дно Аральского моря поднимается каждый год

Аральское море, расположенное между Узбекистаном и Казахстаном, по величине когда-то было четвертым соленым озером планеты.

В советское время из-за непродуманной политики по развитию сельского хозяйства оно начало мелеть, и вскоре процесс стал практически необратимым. Водной глади осталось лишь 10 процентов, а на прежнем месте раскинулась пустыня под названием Аралкум.

Ученые установили, что земля на месте Аральского моря поднимается в среднем на 7 мм в год.

Моделирование движения бывшего дна показало: верхняя часть земной коры после исчезновения воды довольно быстро выпрямилась, а потом реакция распространилась и на мантию Земли.

Ее верхние породы начали заполнять образовавшуюся над ней пустоту на глубине в 190 километров. Эти изменения ученые считают ярким примером негативного влияния человека на природу.

Российские ученые приняли участие в международной научной экспедиции по изучению экологии Аральского моря. Вместе с китайскими и узбекскими специалистами они собрали уникальные материалы в пустыне, которая занимает бывшую территорию озера.

И установили, что токсичная соль со дна Арала с ветром разносится не только по Средней Азии, она также долетает и до центральных областей РФ, не говоря уже об Алтае. Пыль с аральским составом обнаружили даже в Антарктиде.