Японец хранил тело умершей жены в морозильнике

Тело 57-летней Марико Нонаки в морозильной камере обнаружила полиция в японском городе Нагахама (префектура Сига).

Вскрытие опасных внешних травм не выявило.

Хидэки Нонака, 63-летнего мужа погибшей, задержали по подозрению в сокрытии тела. Полиция арестовала также 49-летнего Тацухико Ивасэ и его отца Коитиро Ивасэ, который является владельцем дома, где находилась морозильная камера.

Все трое, по данным следствия, могли действовать по сговору. Предполагается, что Тацухико задержанному мужу погибшей приходится племянником.

Полиция продолжает свое расследование, уточняя обстоятельства гибели женщины и мотивы мужчины.