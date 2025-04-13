Nokia разрабатывает новые кнопочные телефоны

HMD Global до истечения срока действия лицензии финского бренда электроники готовится к выпуску новой ностальгической серии кнопочных телефонов Nokia в 2026 году.

По данным инсайдера, компания намерена выпустить несколько переизданных версий «кнопочников» этого бренда в течение 2025 года.

Предстоящая линейка - возвращение к началу 2000-х. Речь идет о Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G (2025), Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) и Nokia 8310 4G.

У HMD уже есть опыт возрождения классических моделей Nokia, и яркий пример тому - 5710XA. Модель 2022 года выделялась уникальным дизайном со встроенными беспроводными наушниками, а также физическими кнопками управления музыкой.

Предполагается, что версия 2025 года эти особенности сохранит, но при этом откажется от Micro USB - в пользу современного порта USB-C.

Раздел Nokia и HMD был начат в 2025 году. HMD уже перестала выпускать смартфоны под брендом Nokia, сосредоточившись на создании собственной идентичности.