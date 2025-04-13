Миллиардер Джефф Безос готовит к запуску таинственный пикап

18:22 2025-04-13
Миллиардер Джефф Безос готовит к запуску таинственный пикап

Основатель Amazon тем самым может бросить вызов владельцу Tesla Илону Маску.

Фото неизвестного грузовичка в пригороде Лос-Анджелеса появилось в сети. Авто снимка заявил, что он не сомневается в электрическом происхождении машины: когда пикап выгружали с эвакуатора, звуков выхлопа не было.

Согласно неофициальным данным, таинственный электрокар - это первая модель стартапа Slate Auto, который финансирует основатель Amazon Джефф Безос.

Цели у миллиардера амбициозные: ставку он собирается сделать на дешевый электрический грузовик ценой около 25 тысяч долларов. Добиться такой стоимости не удалось ни Илону Маску, ни General Motors, ни Ford, их электромобили гораздо дороже.

Грузовичок на фото лишён дизайнерских изысков, его носовая часть вообще напоминает развозные фургоны Rivian, которые планировали выпускать для Amazon.

Состояние Джеффа Безоса оценивается в 202 миллиарда долларов, и он может позволить себе попробовать силы в автомобильном бизнесе. По предварительным данным, сборка новой машины начнется в 2026 году, потому до официальной презентации могут остаться считанные недели.

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