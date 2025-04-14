ЦРУ рассекретило детали гибели советских солдат от встречи с НЛО

16:11 2025-04-14
ЦРУ рассекретило детали гибели советских солдат от встречи с НЛО

В документе указано, что солдаты увидели летящий объект в небе в форме тарелки и запустили по нему ракету, в итоге тот потерпел крушение.

Центральное разведывательное управление США рассекретило отчет, где утверждается, что советские военные в конце 1980-х годов якобы погибли в Сибири после встречи с неопознанным летающим объектом.

В материале, опубликованном на сайте ЦРУ, отмечается, что ведомство после распада СССР получило много материалов КГБ. В их числе - 250-страничный файл про инцидент с НЛО на территории военной базы, который произошел во время учений.

«Пять невысоких гуманоидов с большими головами и большими черными глазами», которые вышли из сбитого солдатами объекта, слились в единое существо и выпустили яркую вспышку света, которая сопровождалась громким жужжанием.

23 солдата после этого окаменели. Из всех бойцов выжили лишь двое, которые оказались в тени и не попали под воздействие вспышки.

Отчет ссылается на данные КГБ. По его данным, останки НЛО и окаменевших военных доставили в засекреченный НИИ под Москвой. Советские ученые пришли к выводу, что молекулярную структуру солдат изменила неизвестная энергия изменила, превратив тела в вещество, по составу схожее с известняком.

Упомянутый в отчете представитель ЦРУ этот случай назвал «угрожающим». И отметил: если все описанное правда, то технологии пришельцев значительно превосходят земные.

Тем не менее, достоверность истории вызывает сомнения. В документе говорится, что источник информации - газета «Голос Украины» за 1993-й год и статья «Космическая месть» в газете «Тернополь вечерний».

Данная история, к слову, давно гуляет по Сети и многими воспринимается, как городская легенда.

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