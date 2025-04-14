Ученые впервые в мире вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях

16:19 2025-04-14
Ученые впервые в мире вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях

Материал, формирующий необходимую для развития зуба среду, разработали ученые Королевского колледжа и Имперского колледжа Лондона.

Этот материал позволяет клеткам отправлять сигналы и начать формирование зуба.

Как отмечают исследователи, выращенный из клеток пациента зуб, в отличие от имплантов и пломб, способен интегрироваться в челюсть человека и восстанавливаться.

Ученые изучают два возможных варианта использования технологии. Это - выращивание в лаборатории целого зуба перед его имплантацией либо помещение клеток зуба на ранней стадии непосредственно в челюсть человека, где они смогут продолжить рост.

Ученые уверены, что такие методы могут произвести в стоматологии революцию и представить эффективные решения для восстановления и регенерации зубов.

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