Ученые впервые в мире вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях

Этот материал позволяет клеткам отправлять сигналы и начать формирование зуба.

Как отмечают исследователи, выращенный из клеток пациента зуб, в отличие от имплантов и пломб, способен интегрироваться в челюсть человека и восстанавливаться.

Ученые изучают два возможных варианта использования технологии. Это - выращивание в лаборатории целого зуба перед его имплантацией либо помещение клеток зуба на ранней стадии непосредственно в челюсть человека, где они смогут продолжить рост.

Ученые уверены, что такие методы могут произвести в стоматологии революцию и представить эффективные решения для восстановления и регенерации зубов.