Эксперты рассказали, когда растает лед под российскими поселками на Шпицбергене

После 30-летнего перерыва российские ученые из Арктического и антарктического НИИ восстановили исследования на Шпицбергене мерзлых грунтов.

Это сделано не только ради теоретической науки. Российские рудники, расположенные на архипелаге Пирамида и Баренцбург - самые северные на планете поселки с тяжелыми зданиями на мерзлых грунтах.

При этом теплеет на Шпицбергене в два раза быстрее, нежели на всей территории России, предупреждают эксперты.

Среднегодовая температура воздуха в Баренцбурге в аномально теплый 2016-й год составила 0,4°С. Еще немного, и одна из самых северных заселенных территорий на планете круглый год будет «в плюсе».

Потому с 2016 года ученые занимаются исследованием грунтов под российскими территориями. Они успели выяснить, что в Пирамиде, к примеру, ситуация немного сложнее, чем в Баренцбурге. Там более рыхлая порода, не позволяющая строить дома на сваях.